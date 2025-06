Mancano le vetrate, così la piscina Gaidano (chiusa da settembre) resta ancora ai box

Doveva riaprire il 16 giugno 2025, in realtà al momento rimane ai box. La piscina Gaidano di via Modigliani 25, a Mirafiori, resterà chiusa vista la necessità di eseguire ulteriori lavori che dovrebbero durare altre tre settimane. Il motivo? Il ritardo nella posa delle nuove vetrate del piano vasca, un intervento necessario per garantire l’efficienza energetica e la sicurezza della struttura, soprattutto in presenza di escursioni termiche significative.

Un ulteriore stop che alimenta la frustrazione tra i cittadini e le società sportive che da mesi attendono di poter tornare a usufruire dell’impianto, chiuso da settembre 2024 per lavori finanziati nell’ambito del Pnrr - Più - Azione A25, finalizzati al miglioramento delle attività sportive di base e dei servizi al pubblico.

Lavori interni completati

A oggi, gli interventi interni sono stati conclusi: sono stati completamente riqualificati gli spogliatoi maschili e femminili al piano seminterrato, con pavimenti, rivestimenti e impianti idrico-sanitari rifatti da zero, oltre alla sostituzione dei sanitari e dei serramenti interni. Ma la ditta incaricata dei lavori non ha completato il progetto, lasciando indietro proprio la parte più visibile e strategica. Il costo complessivo delle operazioni è di 2 milioni e 217mila euro.

Rolandi: "Serve chiarezza sui tempi"

In Consiglio, nel corso delle comunicazioni, ha espresso tutti i suoi dubbi il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi. "Essendo chiusa da settembre, dobbiamo essere certi che i tempi vengano rispettati e sapere esattamente quando verrà attuato l’intervento. Altrimenti apriamo e chiudiamo subito, e questo non va bene. Non possiamo far partire i corsi e interromperli subito dopo". Rolandi ha annunciato anche l’intenzione di convocare una commissione ad hoc per fare il punto con i tecnici e monitorare lo stato d’avanzamento.