 / Cronaca

Cronaca | 08 agosto 2025, 10:35

Ricercato rintracciato e arrestato nell’area nomadi di corso Salvemini

Il ragazzo deve scontare 1 anno e 8 mesi per reati contro il patrimonio

Un camper in corso Salvemini (foto d'archivio)

Un camper in corso Salvemini (foto d'archivio)

Continuano i controlli mirati della Polizia di Stato nelle aree sensibili della città. Nelle scorse ore, il personale del Commissariato Mirafiori ha eseguito un’operazione presso l’area nomadi di via Gonin, in zona corso Salvemini, (attenzionata dai residenti negli ultimi giorni) che ha portato all'individuazione e all’arresto di un giovane ricercato.

Si tratta di un cittadino romeno, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino. Il giovane doveva scontare un anno e 8 mesi di reclusione per un cumulo di pene legato a reati contro il patrimonio, commessi nel biennio 2020-2021.

L’arresto è avvenuto senza particolari criticità. Il soggetto è stato trasferito presso una struttura detentiva per l’esecuzione della pena.

I servizi di pattugliamento e controllo nelle aree nomadi e nei punti sensibili della città continueranno con cadenza regolare, fanno sapere dalla Questura. L’obiettivo è garantire sicurezza e legalità, contrastando fenomeni di criminalità diffusa.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium