Incidente a Valperga: 63enne sbalzato dalla bicicletta

Momenti di tensione nel centro di Valperga, dove un uomo di 63 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Mazzini. L’uomo, residente a San Francesco al Campo, stava percorrendo la via in sella alla sua bicicletta quando è stato urtato da un’auto per cause ancora in fase di accertamento.

Il violento impatto ha fatto cadere a terra il ciclista, che è stato immediatamente soccorso dalla conducente dell’auto, una donna residente a San Colombano Belmonte. Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, è intervenuta l’equipe medica della Croce Bianca del Canavese, che ha provveduto a stabilizzare l’uomo.

Il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Ciriè in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma sono stati necessari accertamenti e cure mediche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Locana, incaricati di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.