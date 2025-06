Grugliasco: dal 30 giugno le segnalazioni solo tramite l'app Municipium

Cambia la modalità di ricezione delle segnalazioni da parte dei cittadini. L'obiettivo è di assicurare che la trattazione delle segnalazioni sia organica e uniforme da parte di tutti i settori comunali. Infatti, tutte le amministrazioni locali sono chiamate ad adottare un sistema unico, efficiente e monitorabile per la ricezione e il trattamento delle richieste. Anche la Città di Grugliasco si è adeguata, dotandosi dell’app Municipium, che da oggi rappresenta l’unico canale ufficiale per inviare segnalazioni all’Amministrazione comunale.

Utilizzare l’app è semplice: basta scaricare Municipium sul proprio smartphone, registrarsi e selezionare il Comune di Grugliasco. Una volta attivata, sarà possibile segnalare problematiche di vario tipo (illuminazione pubblica, viabilità, decoro urbano, ecc.), allegando anche foto e dettagli utili. Ogni segnalazione sarà tracciata, monitorata e presa in carico dagli uffici competenti, garantendo maggiore trasparenza, tempi di risposta più certi e un filo diretto tra cittadini e Comune.

Per chi non avesse modo di scaricare l'App è possibile inviare la segnalazione, sempre attraverso Municipium, ma collegandosi al sito www.comune.grugliasco.to.it, dove al fondo dell'home page è riportata la dicitura "Segnala disservizio". Cliccando su questa voce si aprirà la medesima schermata dell'App e si potrà effettuare la segnalazione.

Infine, in casi di assoluta impossibilità a scaricare l'App o connettersi al sito internet del Comune è possibile segnalare attraverso lo sportello alla città avendo a disposizione un numero di telefono e una mail da fornire alle operatrici che inseriranno la segnalazione in procedura da back-office. Lo Sportello alla Città è in piazza Matteotti 37 (lun, mer, ven 9-12,30; mar e giov 9-12,30 e 14-16; sab 9-12. Tel 011 4013000; 011 4013042; e-mail: sportello.citta@comune.grugliasco.to.it)

Ma Municipium non è solo uno strumento per le segnalazioni: attraverso l’app si possono consultare notizie, aggiornamenti, eventi, avvisi pubblici e ricevere alert in tempo reale in caso di emergenze o situazioni critiche sul territorio ma anche pagare le multe ed utilizzare altri servizi.

È importante sapere che, per garantire ordine e tracciabilità, non saranno più prese in considerazione le segnalazioni inviate tramite mail, gruppi Facebook, WhatsApp o altri canali non ufficiali. L’invito a tutti i cittadini è quindi quello di scaricare Municipium e contribuire attivamente al miglioramento della nostra città, in modo semplice, diretto e soprattutto efficace.