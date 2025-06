Brunori Sas al Flowers Festival 2025: "In quelle serate all'aperto, si recupera l’elemento dell’incontro"

Questa sera Brunori Sas porta il suo tour al Flowers Festival alla Certona di Collegno.

"Il tour estivo mi dà carica l’idea di ritrovare il pubblico nelle piazze, nei festival, in quelle serate all’aperto che sanno essere leggere e profonde insieme, proprio come piace a me. In questi contesti si recupera particolarmente l’elemento dell’incontro, che in fondo è anche il motivo per cui scrivo

canzoni: quella sorta di rito collettivo che si crea, una comunità che si riunisce intorno alle canzoni spiega Brunori reduce dall'esperienza del Festival di Sanremo.

"È lì che capisci quanto la musica sia un tramite, anche a volte un pretesto per le persone di potersi riunire, e soprattutto in un’epoca in cui ormai la condivisione in carne ossa è diventata rarissima, per me quello è veramente un momento che va oltre, diventando quasi sacro".

Sul palco porterà il suo ultimo album, L’albero delle noci (Island Records), a partire dalla title track che ha conquistato il 75esimo Festival della Canzone italiana e già certificata Disco d’Oro. "È un album su cui abbiamo lavorato tanto, per anni, ci credo e ci crediamo molto. È come se fosse un secondo primo disco, più che altro per l’urgenza dietro la scrittura dei brani. La stessa filosofia con cui abbiamo registrato e prodotto l’album (quindi un po’ alla vecchia maniera, tutto molto libero, senza clic) voglio tradurla sul palco, per uno show che metta prima di tutto al centro la musica suonata dal vivo, la condivisione tra musicisti e la sinergia tra gli strumenti".