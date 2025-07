Rivoli accende il cielo con "La Notte delle Stelle": spettacolo, musica e solidarietà il 5 luglio

Arturo Brachetti, Luciana Littizzetto, Shade, Maria Tomba: eco il parterre di grandi nomi che saranno protagonisti della serata a ingresso gratuito per celebrare il talento, la cultura e l’inclusione sotto il cielo d’estate. Venerdì 5 luglio a Rivoli debutta La Notte delle Stelle: a partire dalle 21.15, Piazzale Mafalda di Savoia si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove spettacolo e solidarietà si fonderanno in una formula vincente.

Sul palco, il trasformista di fama mondiale Arturo Brachetti, la brillante e amatissima comica Luciana Littizzetto, fino ai giovani protagonisti della scena musicale italiana come Shade, Pietro Morello e Maria Tomba. A condurre la serata saranno Juliana Moreira e Claudio Lauretta, affiancati nel pre-show dalle 20.30 da Edoardo Mecca e Cara Villàn, con la partecipazione speciale di Ave Rico.

Non mancheranno i momenti emozionanti: sarà dedicato uno spazio speciale all’Associazione Insuperabili, che promuove il calcio inclusivo per ragazzi con disabilità. A suggellare simbolicamente l’evento, Brachetti e Littizzetto firmeranno una mattonella che entrerà a far parte di una simbolica "via delle stelle" tutta rivolese, da costruire anno dopo anno vicino al Castello.

"La Notte delle Stelle è molto più di un evento: è il simbolo di una Rivoli che torna protagonista – dichiara il sindaco Alessandro Errigo – Vogliamo offrire momenti di qualità, capaci di unire spettacolo, arte, inclusione e partecipazione".

La serata, senza prenotazione ma con posti a sedere e in piedi disponibili, si concluderà in festa con l’arrivo di Dj Roby Giordana, il vocalist Dario Micolani direttamente da Radio 105 e tanti gadget ufficiali. Ci sarà spazio anche per il gusto, grazie all’area food curata dal Bistrot Cannavacciuolo, con gli chef Gabriele Bertolo e Mimmo Girioli.

In occasione della Notte delle Stelle, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea sarà eccezionalmente aperto fino alle 21 (ingresso a pagamento), per chi vorrà unire alla festa anche una visita culturale.

L’evento, organizzato da Città di Rivoli, TurismOvest e Ferrafilm, segna l’inizio dell’estate rivolese: già dal 4 luglio partirà anche la rassegna “Rivoli sotto le stelle”, con negozi aperti, musica e shopping serale nel centro storico, nei giorni 4, 5, 11, 12, 18 e 19 luglio.