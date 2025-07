Scritto Misto, l’estate dei libri tra le montagne

Le montagne della Val Chisone si preparano ad accogliere l’XI edizione di Scritto Misto, il festival letterario che intreccia libri e musica, incontri con gli autori e riflessioni sul presente. Da sabato 12 luglio a domenica 3 agosto, i Comuni di Perosa Argentina, Fenestrelle (forte di Fenestrelle) e Usseaux faranno da cornice a una rassegna culturale che ha saputo negli anni radicarsi sul territorio, coinvolgendo lettrici e lettori di ogni età. L’organizzazione è curata dalla Fondazione Centro culturale valdese, con il sostegno dell’Otto per Mille della Chiesa valdese e la collaborazione dei Comuni coinvolti, l’Unione montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e della Città Metropolitana di Torino e di numerose realtà locali.

Il tema scelto per quest’anno, ‘Siamo ancora in tempo’, è un invito a fermarsi, riflettere e recuperare il senso della memoria, della giustizia e della partecipazione attiva. “La domanda da cui parte la scelta dei libri e degli autori di quest’anno è proprio questa: siamo ancora in tempo ad affrontare i problemi che affliggono la società contemporanea e a riportare al centro dell’attenzione la persona?” spiega Deborah Severini, ideatrice e curatrice del festival. In un tempo segnato da trasformazioni profonde e grandi incertezze, la rassegna punta a restituire spazio alla parola scritta e parlata come strumento di orientamento, dialogo e confronto. “In un periodo storico in cui l’uomo è considerato soprattutto un soggetto economico, Scritto Misto riporta al centro la persona, con le sue fragilità ma anche con la sua creatività e con la capacità di immaginare un futuro diverso” aggiunge Severini.

Nel corso delle quattro settimane di festival, il programma prevede presentazioni editoriali, concerti e una novità: la passeggiata archeologica. Tra i protagonisti attesi figurano nomi noti della saggistica e della narrativa contemporanea come Gianni Oliva, Fabio Geda, Carlo Greppi, Stefano Garzaro e Monica Canalis, chiamati a confrontarsi su temi come la Resistenza, la cittadinanza attiva, l’identità europea e le sfide del nostro tempo.

Come da tradizione a Scritto Misto le parole si intrecciano con creatività alla musica. Ogni incontro è caratterizzato da interventi musicali che spaziano dal repertorio popolare alla musica classica. Tra gli ospiti di quest’anno: Le Madamè, Dino Tron, Chiara Effe, Giovanni Battaglino, Marta Raposo (flauto) e Tommaso Decimo (clarinetto) della Fondazione Accademia di Musica, Le Armonie d’Archi.

Ogni incontro è a ingresso libero e al termine sarà possibile dialogare direttamente con gli autori durante le sessioni di firmacopie.

L’intero programma di incontri è contenuto nella locandina allegata.

Aggiornamenti sulla pagina Facebook del festival.