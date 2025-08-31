"Posso mangiare il peperone anche a mezzanotte": Piero Chiambretti alla 76° Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

"Il peperone mette alla prova qualunque stomaco, io lo digerisco benissimo". Applausi, sorrisi e una buona dose di ironia hanno accompagnato oggi la visita di Piero Chiambretti alla 76ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, tra gli eventi enogastronomici più attesi del Piemonte e non solo.

"Posso mangiarlo anche a mezzanotte"

L’amato conduttore e showman torinese era tra il pubblico della seconda serata "Il peperone mette alla prova qualunque stomaco, io lo digerisco benissimo. Posso mangiarlo anche congelato che non mi ritorna a differenza di qualunque altro cibo, verdura o agrume. Il Peperone ha questo grande vantaggio, piace o non piace ma quando è gradito piace tantissimo e posso mangiarlo anche a mezzanotte".

Appuntamento fino a domenica 7 settembre per la 76esima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola (ingresso gratuito) per un’edizione ricchissima di eventi, sapori e spettacoli e soprattutto novità per grandi e piccini tutte da provare tra le vie e le piazze del centro storico di Carmagnola (TO).Un viaggio saporito e divertente alla scoperta del mondo del peperone, promossa dal Comune di Carmagnola e prodotta da SGP Grandi Eventi.