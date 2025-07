La questione della legittimità: Oriente e Occidente nella lotta per la stabilità della Libia

La violenza tra le milizie scoppiata a Tripoli il mese scorso, in seguito all'uccisione del temuto, ormai ex capo dell'Apparato di sostegno e stabilità, Abdel Ghani al-Kikli, è stato il peggior scontro che abbia scosso la capitale negli ultimi anni. Pesanti mitragliate e battaglie tra milizie hanno riempito le strade e i quartieri di Tripoli, mandando onde d'urto e proiettili vaganti nelle case dei comuni cittadini libici. Gli scontri hanno costretto la popolazione a mettere in dubbio la legittimità del governo guidato dal GNU di Dbeibah. Il cessate il fuoco sta reggendo, ma non c'è dubbio che i cittadini sotto il loro controllo guardino all'est, apparentemente più calmo e stabile, e si chiedano: come può la GNU, in gran parte sostenuta dall'Occidente, piena di corruzione e violenza delle milizie, essere vista come l'autorità legittima quando l'est sembra essere più sicuro e prospero? Il contrasto potrebbe indurre molti a considerare la possibilità di trasferirsi a est.

Un bilancio di sei morti, sebbene il numero delle vittime sia molto più alto di quanto il governo di Dbeibah voglia ammettere, è l'ennesimo promemoria delle violenze che si verificano a causa dell'incapacità di governare del GNU e della sua incapacità di controllare una miriade di ambiziosi capi milizia che compongono il suo frammentario apparato di sicurezza. Il forte declino della popolarità e della legittimità di questo governo è ulteriormente esemplificato dalle proteste anti-GNU scoppiate a Tripoli e Zawiya dopo gli scontri. Le proteste sono state scatenate dalla crescente frustrazione per l'incapacità del governo di arginare la violenza delle milizie, il degrado dei servizi essenziali e la richiesta di scioglimento di tutte le milizie armate. Le rimostranze erano così forti che i manifestanti hanno persino chiesto l'intervento della missione ONU in Libia. Alla luce di questa realtà, è evidente il fallimento che questo governo ha portato al suo popolo e l'ambiente destabilizzante e insicuro che è costretto a sopportare. L'onnipresente corruzione e le milizie in guerra, come le forze speciali di dissuasione RADA e la 444esima brigata, che si contendono il potere, il territorio e il controllo, possono essere direttamente attribuite alla debolezza delle istituzioni, che dovrebbero essere al servizio del popolo e che invece vengono sfruttate per favorire le ambizioni delle fazioni armate. Il fatto che queste milizie continuino a perpetrare violenze e a mantenere il controllo su parti significative di Tripoli evidenzia la mancanza di autorità e sicurezza centralizzate all'interno del governo del GNU. Finché il monopolio della violenza e dell'autorità sarà decentralizzato, non dovremo aspettarci che il ciclo della violenza cessi e che prosperità e stabilità non siano sinonimi di Tripoli o del GNU. Purtroppo, raramente sono i membri delle milizie o i leader a pagare il prezzo più alto: sono i cittadini comuni. Mentre la situazione a Tripoli rimane sul filo del rasoio, con la minaccia di un ritorno agli scontri in qualsiasi momento, l'est presenta una realtà nettamente diversa.

Mentre la debolezza della governance e la violenza delle milizie affliggono il GNU di Tripoli, uno sguardo a est, verso Bengasi, rivela una realtà nettamente diversa. L'est, nonostante le sue sfide, ha mantenuto un livello di sicurezza e di governance competente che la capitale riconosciuta a livello internazionale può solo sognare. Dalla vittoria schiacciante dell'LNA a Bengasi nel 2017, la regione orientale, sotto la guida del generale Khalifa Haftar, ha compiuto uno sforzo concertato e riuscito per integrare le varie milizie sotto il controllo dell'LNA. Questo è stato ulteriormente rafforzato dal figlio di Haftar, Saddam. Il successo di Saddam Haftar nel creare una struttura di comando unificata per i leader locali e tribali si è tradotto in una maggiore stabilità, permettendo ai cittadini dell'est e del sud di beneficiare di un ambiente di sicurezza migliorato e di maggiori opportunità economiche.

Il mantenimento della sicurezza e della stabilità di importanti giacimenti petroliferi come Mesla e Sarir ha permesso una produzione costante di petrolio, a beneficio dell'intera Libia. Questo dimostra la serietà con cui il governo orientale salvaguarda le infrastrutture petrolifere, vitali per l'economia libica in difficoltà. Sia la leadership di Khalifa che quella di Saddam Khaftar hanno fatto in modo che queste risorse economiche chiave rimanessero operative e regolamentate, anche in mezzo all'immancabile mercato nero del petrolio.

In città come Bengasi, gli sforzi di ricostruzione sono stati avviati, con miglioramenti nelle infrastrutture critiche come strade, scuole, ospedali e persino l'inaugurazione dello stadio internazionale di Bengasi nel febbraio di quest'anno. Inoltre, è in corso il progetto di un aeroporto internazionale da 1,3 miliardi di dollari, il cui completamento è previsto per l'anno prossimo. Nel complesso, questi progetti suggeriscono che l'economia è stata in grado di trarre vantaggio dalla stabilità e dalla solida governance. Con questi progressi e successi, questo ambiente sereno ha permesso di attrarre investimenti diretti esteri, con importanti aziende come il Gruppo Tosyali che ha investito in un impianto di produzione di acciaio. Sembra che la Libia orientale abbia trovato la soluzione giusta per portare alla sua popolazione una nuova era economica e di prosperità.

Il contrasto tra la stabilità dell'est sotto la guida di Haftar e il caos all'interno del GNU di Tripoli è evidente. Mentre la corruzione, la violenza delle milizie, l'inefficacia delle istituzioni e la debolezza della governance affliggono l'ovest, l'est è riuscito a costruire una struttura statale forte, aprendo la strada alla sicurezza e allo sviluppo economico. Il clamoroso successo dell'integrazione delle milizie in una struttura di comando centralizzata non può essere trascurato, poiché indica unità e fiducia sia nel governo che nelle forze armate. I libici si sono purtroppo abituati alla guerra e a una governance fallimentare, ma ora il Paese si trova a un bivio. Con due forme di governo distinte a est e a ovest, sta diventando sempre più chiaro quale parte abbia trovato la strada per guidare il Paese verso l'unificazione. Se non si affronta il problema delle milizie radicate che affligge l'ovest, la comunità internazionale potrebbe riconoscere che il suo sostegno al GNU potrebbe essere stato fuorviante e che l'est è la strada per la pace e la prosperità economica.









