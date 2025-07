Piccoli Sinner crescono: dai Balcani a Torino per gli allenamenti con i coach di Sonego e Musetti

14 ragazzi in difficoltà economica potranno allenarsi grazie a I Tennis Foundation

Sognando di emulare Sinner, fresco campione di Wimbledon, i giovani campioni di tennis crescono a Torino sotto l'ala di Gipo Arbino e Simone Tartarini. I maestri di Lorenzo Sonego (ex nel primo caso) e Lorenzo Musetti sono infatti tra i coach del programma "Little Tennis Champions" di I Tennis Foundation, progetto benefico che offre borse di studio della durata di un anno a piccoli tennisti provenienti da famiglie meno abbienti, che non potrebbero sostenere una preparazione sportiva di questo tipo.

Borsa di studio annuale

La borsa di studio annuale comprende 8 sessioni settimanali di allenamento, assistenza e ospitalità a 8 tornei internazionali, corsi di inglese, italiano, giornalismo sportivo e il sostegno di un mental coach e di un nutrizionista. I ragazzi selezionati saranno accompagnati da luglio 2025 a maggio 2026, tra Torino, Barcellona, Roma, Monza e le sedi dei tornei Tennis Europe.

Per questa edizione, la quinta, il progetto ha allargato gli orizzonti guardando anche all'Europa: i 14 bambini beneficiari non arrivano soltanto dall'Italia ma anche da Albania, Kosovo e Montenegro. I sette ragazzi e le sette ragazze selezionate hanno tutti dai 12 ai 14 anni e sono due in più di quanto previsto inizialmente, vista la grande adesione iniziale.

I commenti

"Di questi ragazzi non mi è piaciuto solo l'aspetto tecnico ma soprattutto quello attitudinale - ha raccontato Arbino, che ha conosciuto i borsisti a giugno - In classe sono stati sempre attenti e curiosi".

"Ho conosciuto ieri questi ragazzi - ha aggiunto Tartarini - e ho visto tantissima educazione e voglia di imparare. Oltre alla Coppa Davis con Lorenzo abbiamo vinto una medaglia olimpica: potrei smettere oggi con soddisfazione. In questi ragazzi rivedo un piccolo Lorenzo".

Oltre ai maestri di Sonego e Musetti, i ragazzi saranno allenati anche da Ivan Ljubicic - ex numero 3 al mondo e uno dei coach della leggenda svizzera Roger Federer - oltre ad Omar Camporese e i maestri della Emilio Sanchez Academy.

Damiano Fiorucci, preparatore di Musetti, si occuperà della parte atletica e Stefano Massari - mental coach di Matteo Berrettini - per la parte psicologica.

Aspettando il debutto internazionale

Fino al 18 luglio la prima parte di formazione si svolge a Torino, dove i ragazzi possono lavorare con Arbino e Tartarini su aspetti tecnico-tattici, prima di vivere la loro prima competizione internazionale: il torneo Tennis Europe U14 di Annecy, in Francia.