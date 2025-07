La nuova Pro loco di Luserna San Giovanni è all’opera per ‘riabituare’ il paese alle feste

Hanno ancora negli occhi i carri di Carnevale che sfilavano in via Primo Maggio e nelle orecchie la musica delle giostre in piazza a San Giovanni, ma nelle loro teste ci sono idee nuove per invogliare i giovani a trascorrere le serate in paese. Sono quasi tutti alla loro prima esperienza in Pro loco, i membri del nuovo direttivo dell’associazione, nominati durante l’assemblea di lunedì 7 luglio. Si tratta per lo più ventenni e trentenni e vorrebbero provare a riportare in paese alcuni degli eventi che animavano le strade e le piazze quando erano bambini. “Ci piacerebbe riportare a Luserna San Giovanni la ricchezza di eventi di un tempo, quando era un punto di riferimento sul territorio anche per le attività ricreative” conferma Emily Pasquet, nuovo presidente della Pro loco, succeduta lunedì a Barbara Comba che ha dato le dimissioni con buona parte del vecchio direttivo. Pasquet è entrata nell’associazione lo scorso anno assieme ad Irene Gaydou, che ora ha assunto il ruolo di segretaria, e Edrien Maino che è tesoriere. Assieme a loro, nel nuovo direttivo ci sono la vicepresidente Sara Zamboni e i consiglieri Andrea Aimaretti, Gaia Martina, Tommaso Sergi, Samuele Michelin Salomon. Ad aiutare i giovani a prendere in mano l’associazione ci sono la consigliera Valentina Branca, che era già nel vecchio direttivo e che non si è dimessa, e Loredana Falco, ex presidente e ora presidente onorario.

“Continueremo a garantire la nostra partecipazione all’organizzazione delle manifestazioni principali del paese come la Fiera del Primo Maggio e quella dei Santi ma vorremmo collaborare di più con le altre associazioni per proporre nuovi eventi” raccontano.

Uno di questi è già in programma per sabato 2 agosto nell’area pedonale di piazza Partigiani: è una cena di mezza estate organizzata con l’associazione Allevatori Fiera dei Santi (per info e prenotazioni 347 0324516, 338 8277725, 333 1400382). “Ci piacerebbe inoltre riproporre il Carnevale anche se in forma statica, e recuperare la festa di Halloween che si faceva un tempo per i bambini e perché no, anche la giornata dello sport che si svolgeva in piazza Partigiani – spiegano –. Luserna San Giovanni ha tante associazioni sportive potrebbero essere valorizzate”.

I ragazzi sanno che la strada davanti a loro non sarà facile: “L’evoluzione della normativa sull’organizzazione degli eventi rende tutto più difficile rispetto al passato e crediamo anche che dovremo aiutare i lusernesi a riabituarsi agli eventi in centro paese. Oggi, appena c’è un po’ di ‘trambusto’, piovono le lamentele”.

Per iniziare la sua attività, la nuova Pro loco ha riordinato e ripulito i locali a disposizione delle associazioni nella casetta di via Ribet, all’angolo con via Primo Maggio, e sta completando le pratiche burocratiche per iscriversi nel registro degli enti del terzo settore. “Ma abbiamo riaperto anche la campagna tesseramenti – aggiungono –. Ormai i soci sono veramente pochi”.