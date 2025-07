Mole Antonelliana: l'Ascensore Panoramico riapre al pubblico da mercoledì 23 luglio

L'Ascensore Panoramico della Mole Antonelliana riapre al pubblico a partire da mercoledì 23 luglio 2025.

Completati gli interventi di revisione venticinquennale, l'impianto gestito da GTT torna operativo, riconsegnando a Torino una delle sue attrazioni più iconiche.

Le operazioni di manutenzione, complesse e svolte nei mesi di giugno e luglio, rientrano nella programmazione venticinquennale prevista dalla normativa per gli impianti di sollevamento.

Gli interventi hanno incluso il controllo approfondito di funi e componenti meccanici soggetti a usura, il collaudo della navicella di emergenza al piano 0 e la verifica degli UPS. I lavori sono stati ultimati nei tempi previsti.

L'Ascensore Panoramico, in meno di un minuto consente di risalire la Mole dalla base fino al "Tempietto". Le sue pareti in cristallo offrono una prospettiva unica sull'architettura interna del monumento, per poi culminare sulla balconata esterna, a 85 metri di altezza, da cui si gode un'incantevole vista su Torino e l'arco alpino. La riapertura dell'Ascensore Panoramico arricchisce ulteriormente l'esperienza di visita all'interno della Mole Antonelliana, che ospita anche il Museo Nazionale del Cinema. Proprio recentemente, il Museo ha annunciato la proroga della mostra "The Art of James Cameron" fino al 31 agosto 2025. La concomitanza della riattivazione dell'Ascensore con l'estensione dell'esposizione offre ai visitatori un'occasione ideale per un'esperienza completa e immersiva all'interno del simbolo di Torino.