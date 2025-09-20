Rumori, schiamazzi e vandalismo: Moncalieri insorge contro la comunità per minori fragili

Musica alta, rumori fino a tarda notte, scritte sui muri. In un caso si è parlato persino di episodi di vandalismo: ecco allora che a Moncalieri cresce la protesta dei residenti contro la comunità per minori fragili di corso Trieste.

Rabbia e raccolta firme da parte dei residenti

La comunità (gestita da una cooperativa sociale del territorio, ndr) è collocata all’interno di un condominio abitato da diverse famiglie. Chi vive in zona ha segnalato episodi di rumori notturni e atti di vandalismo nelle aree comuni. Sarebbero stati danneggiati degli arredi e fatte delle scritte sui muri. Nei giorni scorsi un gruppo di cittadini ha anche organizzato una pacifica protesta davanti allo stabile che ospita la struttura, chiedendo che la comunità venga chiusa o trasferita altrove.

Il sindaco Montagna condivide la protesta

E' stata lanciata anche una raccolta firme e le istanze sono state portate all'attenzione del sindaco Paolo Montagna, che ha condiviso le loro preoccupazioni. "In questi mesi si è superato il segno - ha detto il sindaco di Moncalieri - condivido la preoccupazione che mi è stata manifestata dalla delegazione di residenti che ho incontrato. Mi sono dato tempo fino alla fine del mese, in questi giorni ci relazioneremo con l’Unione dei Comuni e la cooperativa che gestisce la comunità: a quel punto prenderemo le decisioni che riterremo necessarie”.