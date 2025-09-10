 / Cronaca

Cronaca | 10 settembre 2025, 18:01

Incendio a pochi passi dal caos di Piazza Baldissera: “I pompieri arriveranno in elicottero?"

La denuncia della consigliera della circoscrizione 5 Carmela Ventra. Le fiamme hanno coinvolto dei veicoli parcheggiati sul controviale di corso Principe Oddone

Foto tratta dal post della consigliera Carmela Ventra

A fuoco dei mezzi parcheggiati sul controviale in corso Principe Oddone forse partito da dei bidoni dell'Amiat. L’allarme è stato lanciato poco dopo le ore 17. Sul posto per sedare le fiamme sono partite dalla centrale di Torino alcune squadre dei vigili del fuoco. 

L’incendio si è propagato all’altezza del civico 88, a poca distanza da Piazza Baldissera, interessata dai cantieri, negli ultimi giorni al centro di caos e traffico, come denunciato da chi ogni giorno percorre questo punto nevralgico della città.

A testimoniare l’incendio, attraverso un post su facebook, la consigliera della Circoscrizione 5 Carmela Ventra che commenta ironicamente: “I vigili del fuoco verranno in elicottero?".

Qualche ora prima, oltre alla rotonda verso nord, nel controviale di corso Venezia angolo via Cervino si è verificato un incidente tra due vetture.  


 

Da.Cap.

