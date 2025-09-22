Spreco alimentare, interpellanza in Sala Rossa: “Supermercati buttano cibo ancora confezionato”

Pacchi di pasta, biscotti, vasetti, addirittura pizze e altri alimenti ancora chiusi, ma finiti nei cassonetti dell’indifferenziato. È la scena denunciata nei giorni scorsi da più cittadini in via Botticelli (Barriera di Milano) e che ha portato la consigliera comunale del M5s, Dorotea Castiglione, a presentare un’interpellanza sul tema dello spreco alimentare e del conferimento improprio dei prodotti edibili da parte della grande distribuzione.

Nella richiesta, rivolta al sindaco e all’assessore competente, Castiglione ricorda come la Legge 166/2016 stabilisca una gerarchia chiara per le eccedenze: prima prevenzione e riutilizzo, poi donazione, quindi riciclo e infine smaltimento. La norma prevede inoltre incentivi fiscali per le aziende che scelgono la strada della solidarietà, donando alimenti invenduti ma ancora idonei al consumo.

Le segnalazioni dei cittadini

Le fotografie allegate all’interpellanza mostrano confezioni integre di prodotti gettati nei cassonetti, in prossimità di supermercati. “Se confermate, queste pratiche - sottolinea la consigliera -, rappresentano non solo un danno ambientale ed etico, ma anche una violazione dei regolamenti comunali in materia di rifiuti”. Gli scarti alimentari non donabili, aggiunge, andrebbero comunque conferiti nell’organico e non nell’indifferenziato.

Un problema etico e ambientale

Il tema non è nuovo: Torino, negli anni, ha avviato diversi progetti contro lo spreco alimentare in collaborazione con associazioni del terzo settore. Ma le immagini dei cassonetti colmi di alimenti ancora confezionati ci portano indietro nel tempo, a tutte quelle segnalazioni (molte delle quali provenienti da Barriera di Milano e Aurora) negli anni rimaste inascoltate.