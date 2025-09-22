Moncalieri si mobilita per Gaza: "Basta bombe e bambini alla fame"

Non solo Torino e la gigantesca mobilitazione di stamattina pro Gaza. Anche Moncalieri si è messa in marcia per dire basta alla tragedia che si sta consumando in Medio Oriente. In silenzio, per la pace. Questo il messaggio degli studenti della scuola media Canonica, che si sono radunati sotto il Palazzo Comunale.

Ad accoglierli il sindaco Paolo Montagna, che poi la ha accompagnati a scuola insieme a Enzo Bauducco, promotore del movimento locale per Gaza. "Questi ragazzi ci parlano delle oltre 50 guerre nel mondo. E ci chiedono di fare la nostra parte per dire basta ai conflitti. Lo fanno a nome di quei bambini e ragazzi, di quella popolazione civile vittima delle bombe e della fame", ha dichiarato il primo cittadino di Moncalieri.

Il grazie del sindaco Montagna

"Li ho ringraziati: perché si occupano del mondo come una cosa che riguarda ognuno e tutti; perché con un silenzio rumorosissimo squarciano il muro degli indifferenti - ha aggiunto Montagna - Grazie di cuore alla Preside Susj Brotto, alla VicePreside Milena Busceti e a tutti gli insegnanti che oggi hanno scelto di esserci. E ancora grazie a questi ragazzi e ragazze, che rinnovano la speranza di un futuro di speranza e di pace".