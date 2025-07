Garante detenuti, M5S: "La nomina garantisca esperienza ed autonomia dalle forze politiche"

Domani, a Palazzo Lascaris, il Consiglio regionale nominerà il nuovo garante dei detenuti del Piemonte. "Viste le notizie circolanti nelle ultime ore, con l’ipotesi di nominare una figura di riferimento di uno dei partiti della coalizione di maggioranza, chiederemo che la scelta ricada - come già auspicato in una lettera pubblica firmata da 24 garanti ed ex garanti - su di una personalità capace di coniugare da un lato autonomia e indipendenza dalle forze politiche, dall’altro competenza ed esperienza nel settore. Qualità necessarie per svolgere al meglio il lavoro da garante e che, fra l’altro, sono ben rinvenibili in buona parte dei nomi che componevano l’iniziale rosa dei candidati", dichiarano Sarah Disabato (Capogruppo regionale M5S Piemonte), Alberto Unia e Pasquale Coluccio (Consiglieri regionali M5S).

"Dopo le difficoltà legate alla nomina del garante dell’infanzia e alla scelta di un cacciatore per la guida di un ente parco, auspichiamo che il Centrodestra scelga il nome migliore per ricoprire il ruolo di garante dei detenuti, una figura importantissima per la tutela dei diritti delle persone private della libertà personale. Il tutto, come sempre si è cercato di fare, condividendo il percorso decisionale con le forze di opposizione", concludono i tre esponenti del M5S.