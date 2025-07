Vuoti a rendere, Ricca (Lega): “Grazie alla Lega rimandata la delibera sull’esproprio proletario ideata dal centrosinistra torinese”

“A Torino i proprietari delle case sfitte possono dormire sonni tranquilli, per ora. Grazie all’ostruzionismo della Lega in aula, è stata rimandata la delibera sugli espropri con la quale il centrosinistra vorrebbe vanificare i sacrifici di tanti torinesi proprietari di immobili. L’emergenza abitativa va affrontata ma è compito della buona politica, ormai assente da anni tra i banchi della maggioranza, trovare soluzioni di buon senso anziché innescare lotte ideologiche sulla proprietà privata con iniziative anacronistiche che non risolvono il problema e anzi rischiano di fomentare l’odio sociale. Oggi siamo soddisfatti del risultato ottenuto in Sala Rossa e continueremo a rispedire al mittente ogni proposta che preveda di mettere le mani sui risparmi dei cittadini”. Così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.