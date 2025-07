Piazza Castello occupata dai Pro-Pal. Garcea (FI): "Inaccettabile"

L'occupazione dei Pro-Pal in piazza Castello finisce in Sala Rossa. A portarla il consigliere di Forza Italia Domenico Garcea, che ha presentato un’interpellanza urgente in Consiglio Comunale per chiedere chiarimenti su questa protesta, che dura da diversi settimane.

Da oltre un mese davanti a Palazzo Madama sono piazzate tende, gazebo e teli: l'obiettivo è tenere alta l'attenzione sul conflitto in atto in Palestina, di cui è stata esposta anche la bandiera.

Il commento

"È assolutamente inaccettabile che una delle piazze più rappresentative e iconiche di Torino sia da giorni occupata" chiarisce Garcea, che chiede che vengano "individuate altre aree idonee a ospitare le strutture dei manifestanti".

"Torino merita rispetto, non possiamo permettere che il nostro patrimonio venga svilito in questo modo” conclude l'esponente di Forza Italia.