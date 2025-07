In fiamme due garage in via Guardia Piemontese a Torre Pellice

Nel tardo pomeriggio di lunedì due garage sono andati in fiamme in via Guardia Piemontese a Torre Pellice, presumibilmente per un cortocircuito in uno di questi. Il rogo si è esteso, anche al box vicino, ma l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di evitare danni più gravi e feriti.

La puzza è stata sentita dal negozio Gulliver e da qui è partita la richiesta di intervento dei pompieri, che hanno circoscritto le fiamme.

Il calore ha comunque provocato dei danni alle strutture che hanno costretto il Comune a renderle inagibili, così come la parte soprastante. Qui c’è un locale che il negozio Gulliver usa come magazzino e, al momento è stato sigillato, ed è inutilizzabile, ma non è stato colpito direttamente dal rogo.