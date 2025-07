Basket, il programma del precampionato della Reale Mutua Torino

Si avvicina l’inizio della preparazione della Reale Mutua Basket Torino in vista del campionato di Serie A2 Old Wild West 2025/26.

La squadra gialloblù si ritroverà per la prima volta a Torino venerdì 8 agosto, giorno del raduno ufficiale, per sostenere le visite mediche presso il Medical Lab, medical partner del club, e dare il via agli allenamenti in palestra, sotto la guida di coach Paolo Moretti e del suo nuovo staff tecnico.

Dopo i primi giorni di lavoro sotto la Mole, il gruppo partirà per il ritiro prestagionale in quota: da lunedì 18 a venerdì 22 agosto, per il secondo anno consecutivo la Reale Mutua sarà ospite della splendida cornice montana dell’Oasi Zegna, a Bielmonte, per cinque giorni di lavoro tecnico e fisico, fondamentali per gettare le basi della nuova stagione e consolidare la chimica del gruppo.

Al rientro dal ritiro, comincerà il ciclo di test amichevoli. Il primo impegno sarà sabato 23 agosto a Santa Margherita Ligure, contro il Pistoia Basket 2000, formazione che parteciperà al prossimo campionato di Serie A2 Old Wild West come avversaria dei gialloblù.

Seguirà, mercoledì 27 agosto, un’amichevole contro la Scaligera Verona, altra avversaria della Reale Mutua nel prossimo campionato di A2, in programma a Basiglio (MI), per un nuovo confronto di alto livello per valutare il percorso di crescita del gruppo di coach Moretti.

La Reale Mutua tornerà quindi tra le mura amiche del Pala Gianni Asti, con una serie di scrimmage casalinghi in programma tra fine agosto e la prima metà di settembre: il 30 e 31 agosto, due test con Don Bosco Crocetta e College Basketball Borgomanero, formazioni di grande tradizione nel basket piemontese che parteciperanno al campionato di Serie B Interregionale, schierando roster ricchi di giovani di prospettiva. Seguiranno altri test interni con diretti avversari di Serie A2 come l’Urania Milano (mercoledì 3 settembre) e Blu Basket Bergamo (mercoledì 10 settembre). In mezzo ai due scrimmage con Milano e Bergamo, la Reale Mutua ospiterà anche la Elachem Vigevano 1955 di B Nazionale (sabato 6 settembre).

La fase prestagionale si chiuderà sabato 13 settembre con l’ultima amichevole contro la Fulgor Omegna (Serie B Nazionale), con sede ancora da definire.

Il campionato di Serie A2 Old Wild West 2025/26 prenderà il via nel weekend del 21 settembre. Il calendario ufficiale della stagione sarà reso noto dalla Lega Nazionale Pallacanestro mercoledì 30 luglio.

PRESEASON 2025 – GLI IMPEGNI (il programma potrebbe subire variazioni)

8 agosto: raduno, test medici presso il Medical Lab e inizio allenamenti

18–22 agosto: ritiro a Bielmonte (Oasi Zegna)

23 agosto, ore 18: amichevole vs Pistoia Basket – Santa Margherita Ligure (GE)

27 agosto, ore 18.30: amichevole vs Scaligera Verona – Basiglio (MI)

30 agosto, ore 18: scrimmage con Don Bosco Crocetta – Pala Gianni Asti, Torino

31 agosto, ore 18: scrimmage con College Basketball Borgomanero – Pala Gianni Asti, Torino

3 settembre, ore 20: scrimmage con Urania Milano – Pala Gianni Asti, Torino

6 settembre, ore 18: scrimmage con Elachem Vigevano 1955 – Pala Gianni Asti, Torino

10 settembre, ore 18: scrimmage con Blu Basket Bergamo – Pala Gianni Asti, Torino

13 settembre, ore 18: scrimmage con Fulgor Omegna – sede da definire