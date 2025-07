La vasca esterna della Piscina Colletta perde e non apre per l'estate: problemi con la ditta dei lavori

Non apre la piscina aperta alla Colletta. Il motivo? Problemi con la ditta che ha eseguito i lavori. La vasca perde, e i torinesi perdono uno dei luoghi dove rinfrescarsi in questa calda estate. A spiegare la situazione è stato il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri, in risposta all'interpellanza dei consiglieri di Fratelli d'Italia Patrizia Alessi, Francesco Caria e Domenico Giovannini.

"Lavori non fatti a regola d'arte"

"I lavori non sono stati fatti a regola d'arte - ha risposto Deri - abbiamo chiesto alla città di richiedere i danni per ogni giorno di mancata apertura alla ditta dei lavori. Parliamo di circa 5000 euro al giorno tra mancati incassi e costo del personale. Siamo andati avanti col piano B, aprendo la vasca da 25 metri e da una settimana con oltre 500 metri quadri all'esterno con solarium e spiaggia. Vediamo se riusciremo ad aprire la vasca da 50 mt almeno una decina di giorni ad agosto".

L'intervento che ha subito ritardi rientra nella riqualificazione della piscina all'interno del PNRR, che ha previsto il rifacimento degli spogliatoi e dei bagni, la sistemazione dell’impiantistica idraulica, della rete di scarico e dei componenti tecnologici per il trattamento delle acque, con la posa di una nuova vasca di compenso.

Sostituite le piastrelle della vasca

La piscina interna è stata riammodernata con la sostituzione delle piastrelle della vasca, mentre l’area esterna ha visto il rifacimento di parte della spiaggia, della pavimentazione a bordo piscina e il ripristino della recinzione.