Tensioni al corteo No Tav: bombe carta e fuochi d'artificio contro la Polizia

Tensioni in Valsusa durante il corteo No Tav partito da Venaus e diretto al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, organizzato come di consueto in occasione del Festival Alta Felicità. Alcuni manifestanti - dopo essersi travisati e nascosto il viso con mantelle antipioggia, maschere da sub, … - hanno dato vita a un lancio di oggetti verso le forze dell'ordine poste a presidio dell'area.

Bombe carta e fuochi d'artificio

Bombe carta, ma anche fuochi d'artificio: le tensioni si stanno registrando soprattutto nei pressi del cantiere di Chiomonte e nell’area di San Didero. A Ponte Clarea gli attivisti hanno lanciato altri oggetti contro le forze dell'ordine con le fionde. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni per disperdere i manifestanti.

Tra gli agenti si registra due feriti, entrambi agli arti superiori.

Autostrada chiusa

Altri manifestanti, dopo aver abbattuto un cancellata, sono entrati sull’autostrada Torino-Bardonecchia nella carreggiata chiusa per lavori sparando fumogeni. Da qui hanno iniziato a lanciare oggetti nell’altra corsia, L'A 32, tra Susa e la località turistica dell'alta Valsusa, è stata chiusa completamente per sicurezza.

FdI: "E' ora di dire basta"

Ad esprimere solidarietà agli agenti e contestare i manifestanti diversi esponenti di Fratelli d'Italia, dall'europarlamentare Giovanni Crosetto, all'assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino fino al consigliere regionale Roberto Ravello. Per quest'ultimo al "Festival Alta Felicità va in scena il solito copione di violenza e guerriglia. Vanno revocate immediatamente le autorizzazioni".

Per Crosetto preoccupa che all'evento: "fosse presente lo stato maggiore di AVS, con tanto di Consiglieri Comunali, Regionali e Parlamentari". "Ci aspettiamo -prosegue - che vengano immediatamente prese le distanze da quanto accaduto e si smetta di incoraggiare e sostenere questo tipo di violenza".

A chiedere una condanna unanime anche Chiorino, che chiosa: "Il cantiere, gli operai che vi lavorano e tutta la Valle di Susa non possono essere ostaggi di questi criminali: è ora di dire basta”.

Per l'assessore regionale alla Sicurezza Enrico Bussalino: "Le forze dell’ordine, che sono presenti per garantire la sicurezza di tutti, non devono essere aggredite poiché svolgono semplicemente il loro lavoro. Gesti violenti come quelli visti oggi sono inaccettabili e devono essere condannati con la massima fermezza". "Il territorio - chiosa la deputata di Azione Daniela Ruffino - subisce sistematicamente attacchi da chi non può certo essere definito ‘manifestante’: danni alle strutture, atteggiamenti violenti, costi esorbitanti per la messa in sicurezza dei cantieri. Tutto questo è intollerabile".