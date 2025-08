Cantieri estivi, al via i lavori di asfaltatura in via Da Vinci

Il 31 luglio partono i lavori di ripristino dell'asfalto in via da Vinci, da via Cravero a via Battisti, e nel parcheggio del cimitero, al quale sarà comunque garantito l'accesso, a seguito dell'intervento di E-Distribuzione per la posa della nuova condotta. Questa fase dei lavori dovrebbe durare circa due giorni e comporta il restringimento di carreggiata in via Da Vinci.

Terminati i lavori nel primo tratto di via Da Vinci, gli operai proseguiranno nel tratto tra via Battisti e corso Allamano, dal 6 all'8 agosto, per proseguire in via Cumiana, via Alfieri Maserati e via Primo Levi. La conclusione di tutti i lavori è prevista entro venerdì 8 agosto.

"I ripristini operati a fine 2024 - spiega l'assessore alla Viabilità del Comune di Grugliasco, Raffaele Bianco -, erano di tipo provvisorio, in attesa di assestamento. La richiesta fatta dall’Amministrazione comunale a E-Distribuzione era di operare i ripristini definitivi in estate con le scuole chiuse e il traffico ridotto. Per questo motivo ci teniamo a ringraziare per la serietà dimostrata. Ci scusiamo per il disagio e invitiamo a scegliere percorsi alternativi".