Centomila euro per rendere più accessibile la Sala del Consiglio Comunale di Rivoli

"L'amministrazione della Città di Rivoli ha destinato 100mila euro nella variazione di bilancio presentata lo scorso 24 luglio per rimuovere le barriere architettoniche dall'ingresso del palazzo del Comune, dal cimitero e dalla Sala del Consiglio comunale - ha spiegato Federico Depetris consigliere comunale di Fratelli d'Italia -. Un anno fa, appena è iniziato il mio mandato di consigliere comunale ho presentato una mozione per chiedere di rendere facilmente e dignitosamente accessibile la Sala del Consiglio alle persone con disabilità motorie. Inizialmente la maggioranza di centro sinistra non aveva accolto integralmente la mia proposta, riferendo che c'erano altri interventi più necessari ed urgenti. Io ed i miei colleghi di partito Valerio Calosso e Vincenzo Vozzo, non ci siamo arresti. A dicembre, infatti, avevamo presentato una mozione di indirizzo al bilancio per chiedere la rimozione delle barriere".

"Dopo questa lunga gestazione, sono molto soddisfatto del fatto che il Sindaco abbia, infine, cambiato idea e trovato le risorse necessarie per rendere accessibile la sala consigliare veramente a tutti".

Grande soddisfazione per il risultato è stata espressa anche dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Valerio Calosso e Vincenzo Vozzo: "Era importante, per ragioni simboliche, poter consentire a tutti di seguire le sedute del Consiglio comunale. Ci sono tante barriere architettoniche in Città e dobbiamo rimuoverle tutte. Era ed è importante che la Sala in cui i cittadini vengono rappresentati sia priva di barriere di accesso".