"Ce la giochiamo?": parte il progetto per il gioco sano degli over 65

All’interno del progetto "Ce la giochiamo?", organizzato dai Comuni di Grugliasco (capofila), Collegno e Rosta e finanziato dal bando regionale Concorso di Idee sul contrasto al gioco d’azzardo patologico, prosegue l'impegno per la prevenzione e il benessere della popolazione over 65 Alla Cittadella del Welfare, via San Rocco, 20 a Grugliasco, sono in partenza:

- un ciclo di incontri di educazione finanziaria con Antonio Cajelli, formatore-educatore economico finanziario per orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte economiche quotidiane;

- l’apertura della Sala Giochi over 65, con due appuntamenti mensili da settembre a dicembre, per riscoprire la piacevolezza del gioco sano, dello stare insieme e del tempo condiviso.

Occasioni per incontrarsi, riflettere e giocare in modo salutare.