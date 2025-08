Travolge le ecoisole appena installate e poi fugge subito via

Misterioso incidente in Barriera di Milano, lungo via Gottardo

Misterioso incidente in Barriera di Milano, precisamente lungo via Gottardo all’altezza del civico 117, dove circa due settimane fa erano state installate delle ecoisole per la raccolta differenziata. Intorno alle 12.35 di oggi un veicolo ha violentemente urtato i bidoni, spingendoli contro un’auto regolarmente parcheggiata lungo la carreggiata.

Non si ferma a prestare soccorso

Il conducente non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, allertata immediatamente dal conducente del veicolo danneggiato e da Verangela Marino, capogruppo di FdI per la Circoscrizione 6, presente sul luogo dell'incidente.

“Mi chiedo come sia possibile - dichiara Marino - che si possa causare un danno simile e poi allontanarsi senza lasciare alcun riferimento, come se nulla fosse accaduto. Esprimo massima solidarietà al proprietario dell’auto colpita, fortunatamente non presente all’interno del veicolo in quel momento”.