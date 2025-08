Zanzare e contagi in aumento: "La Regione intervenga sul West Nile Virus"

“La diffusione del West Nile Virus in Piemonte è un problema che richiede massima attenzione e una risposta coordinata da parte delle istituzioni sanitarie e territoriali. È per questo che ho presentato un’interrogazione all’Assessore regionale competente per conoscere lo stato attuale dell’epidemia in Piemonte e le misure messe in campo per contrastarla” dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico, Laura Pompeo.

“Il virus, trasmesso principalmente dalla zanzara comune - prosegue la consigliera regionale Pd -, può causare gravi complicazioni neurologiche nei soggetti più fragili. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità indicano, infatti, una crescente circolazione del virus, con il Piemonte tra le regioni più colpite. È fondamentale agire con tempestività, attivando disinfestazioni mirate e campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza”.

“Serve un approccio integrato, come previsto dal Piano Nazionale di risposta alle Arbovirosi 2020-2025, che coinvolga Asl, Comuni e medici di base. Solo così possiamo contenere il rischio e tutelare la salute pubblica. La Regione deve fare la sua parte con trasparenza, efficacia e rapidità” conclude la consigliera Pompeo.