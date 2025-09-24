 / Nichelino-Stupinigi-Vinovo

Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 24 settembre 2025, 16:08

Cura del verde e del patrimonio urbano: al via a Nichelino i Progetti di Pubblica Utilità

Tredici cittadini si occuperanno di rendere migliore la città con azioni e piccoli interventi

al via a Nichelino i Progetti di Pubblica Utilità

al via a Nichelino i Progetti di Pubblica Utilità

Dopo le selezioni avvenute prima dell'estate, in questi giorni a Nichelino hanno preso ufficialmente il via i progetti di pubblica utilità con tredici cittadine e cittadini che presteranno servizio a favore della città.

Opportunità per persone disoccupate

"Un’iniziativa che non è soltanto manutenzione, ma una scelta politica precisa. Da un lato significa offrire un’opportunità concreta a chi è rimasto indietro e merita una risposta dalle istituzioni. Dall’altro significa prendersi cura del patrimonio urbano e delle nostre aree verdi, valorizzandole e rendendole più accoglienti per tutta la comunità", ha dichiarato l'assessore al Lavoro Fiodor Verzola.

In questo modo si dà vita ad un progetto che unisce inclusione sociale e attenzione per la città, "perché il lavoro non è mai soltanto un impiego, ma è dignità, partecipazione, riscatto", ha concluso Verzola.

Massimo De Marzi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium