Tunisia, si ribalta un minibus di turisti torinesi: undici feriti, tre sono gravi

Un gruppo di turisti torinesi in vacanza è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto l'altro ieri in Tunisia, su un'autostrada nei pressi di Hammamet. Il mini-bus su cui viaggiavano si è infatti ribaltato forse a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia. Il bilancio è di undici persone ferite, di cui tre in gravi condizioni. Si tratta di tutti ex dirigenti Fiat-Stellantis, in Tunisia per un viaggio culturale organizzato dall'azienda stessa. Feriti anche l'autista e la guida turistica che li accompagnava.

La Farnesina è ora impegnata nel rimpatrio dei feriti, che hanno incontrato il console d'Italia. I cinque più lievi ripartiranno per Torino oggi stesso, gli altri dovranno sottoporsi a nuovi accertamenti. I due feriti più gravi, di cui uno in terapia intensiva, sono ricoverati all'ospedale di Sousse: le loro condizioni non permettono un rientro in Italia in tempi brevi. Il gruppo era arrivato in Tunisia una settimana fa.