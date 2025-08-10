Lutto a Piobesi, muore in un incidente stradale Mario Pautasso

Incidente mortale ieri all'ora di pranzo a Piobesi. A perdere la vita nello schianto è stato Mario Pautasso, 72 anni, fondatore di due aziende storiche del territorio: Autotrasporti Mario Pautasso e Piobesi Escavazioni.

L'uomo era alla guida di un pick up Isuzu in via del Mare quando ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un palo dell’illuminazione. Inutili i soccorsi, l'uomo è morto sul posto, probabilmente dopo essere stato coloto da un malore.

I funerali di Pautasso a Piobesi, martedì 12 agosto alle 10.