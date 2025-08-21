Campionato del Mondo per Trapiantati, il torinese Stiffi conquista l'oro

Si sono svolte mercoledì 20 agosto le gare del tiro con l’arco nell’ambito della XXV edizione del Campionato del Mondo per Trapiantati “World Transplant Games” a Dresda (Germania). Evento multisportivo che conta ben 13 discipline, oltre 2.500 partecipanti da 60 nazioni, in sette giorni di evento.
In gara anche tre italiani impegnati nella nostra disciplina, tra cui Luciano Stiffi (Arcieri Pino e Chierese) nel ricurvo categoria 60-69 anni.
Al termine della qualifica Stiffi chiude in seconda posizione per poi vincere tutti gli scontri compresa la finale contro il tedesco Krasselt (101-96) conquistando così la medaglia d’oro individuale.
Il trio azzurro ha preso parte anche alla gara a squadre, chiudendo in quinta posizione.