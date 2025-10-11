A Pinerolo si parla di ‘zona grigia’ e mafie vecchie e nuove

Virginia Raggi, Stefano Baudino, Stefania Ascari e Salvatore Borsellino. Sono i nomi dei quattro ospiti che animeranno il confronto di oggi, sabato 11 ottobre, sul tema ‘Mafie vecchie, mafie nuove: la lotta alla zona grigia’. Dalle 17,30 alle 19, 30 nel Salone dei Cavalieri, in viale Giolitti 7, il villarese Fabrizio Schiavo modererà un incontro dedicato alla lotta all’illegalità.

“Con zona grigia intendiamo quel limbo, quel confine ambiguo dove si collocano tante figure di dubbia trasparenza. È un concetto che emerge da numerose indagini, soprattutto a trent’anni dalle stragi di mafia: rappresenta quell’area intermedia dove politica, economia e criminalità talvolta si incontrano e si confondono – introduce Schiavo –. Mentre le mafie contemporanee si manifestano in forme più raffinate rispetto alle vecchie”.

Raggi è ex sindaca e consigliera comunale di Roma: “Oltre a essere una cara amica, vive tuttora sotto scorta per le sue denunce contro il clan Casamonica: è, di fatto, una vittima di mafia”.

““Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo, non ha certo bisogno di presentazioni. Mentre Stefano Baudino è un giovane giornalista antimafia, recentemente autore di un libro sulla trattativa Stato-mafia. Infine, Stefania Ascari fa parte della Commissione Antimafia alla Camera: chi meglio di lei può aggiornarci sulle ultime novità?” descrive l’organizzatore.

L’ingresso è libero ed è previsto uno spazio per le domande.