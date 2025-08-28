Torre Pellice, appello per Lino: il gatto bianco e nero cerca casa

Un gatto affettuoso, sterilizzato e in salute, ma senza una famiglia. Si chiama Lino, ha quattro anni, il manto bianco e nero e una dolcezza che conquista al primo sguardo. Oggi la sua storia arriva da Torre Pellice, in provincia di Torino, con un appello accorato: trovare al più presto un focolare amorevole presso padroni affidabili e responsabili.

Lino non ha particolari esigenze se non quella, fondamentale, di essere accolto con rispetto e cura. È un compagno ideale per chi desidera un gatto giovane ma già equilibrato, abituato alla vita domestica e pronto a regalare affetto a chi saprà aprirgli la porta di casa.

L’invito è rivolto a chiunque abbia voglia di dare una seconda possibilità a questo micio che non vuole trascorrere altri giorni nell’incertezza. Chi fosse interessato può contattare il numero 335.8137329 per ricevere informazioni e concordare un incontro.