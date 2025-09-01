Progettare il sociale: tre workshop promossi dal Gruppo Piemonte di Apis

Nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2025 il gruppo Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta dell'Associazione Italiana Progettisti Sociali (APIS) organizza una serie di tre incontri al fine di far conoscere l'associazione e discutere con le persone interessate le tematiche inerenti la progettazione sociali e le professioni ad esse collegate.

L’Associazione Italiana Progettisti Sociali promuove la figura e il profilo professionale del Progettista Sociale:

elaborando e proponendo una metodologia di progettazione sociale valida a livello nazionale ed europeo, che grazie a criteri di efficacia ed efficienza, riesca a valorizzare le persone interne al progetto e i contesti su cui il progetto impatta;

promuovendo il confronto e lo scambio culturale sul tema della progettazione sociale, tra settori profit e non profit;

creando occasioni di continuo confronto metodologico e collaborazione tra progettisti sociali e altre figure professionali, quali sociologi, psicologi, educatori, operatori sociosanitari, medici, e assistenti sociali;

stimolando un dibattito istituzionale sulla progettazione sociale, coinvolgendo i portatori di interesse pubblici e privati e i decisori degli enti che finanziano iniziative e progetti sociali;

favorendo il raggiungimento di migliori condizioni lavorative ed economiche per il profilo del Progettista Sociale e incrementarne le opportunità professionali.

Il ciclo dei seminari vuole fare conoscere APIS, promuovere la figura del progettista sociale, Fare rete tra progettisti e mettere le basi per far nascere una comunità di pratiche professionale.

Il programma degli incontri è il seguente:

23 settembre 2025 - 18:30 | 20:30 - online su piattaforma Zoom

BISOGNI E PROSPETTIVE DELLA PROGETTAZIONE

Saluti di Jamil Amirian, Presidente nazionale di APIS

Vita da progettista. Interventi di Francesco Capone, Alessia Massaro e Alberto Bortolami

Relazione di Gianfranco Bordone, Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università di Torino

Coordina e modera: Federico Maggiora - Consigliere nazionale di APIS

21 ottobre 2025 - 18:30 | 20:30 - online su piattaforma Zoom

CHI SOSTIENE, CHI REGOLA, CHI STUDIA LA PROGETTAZIONE SOCIALE

Federica Giuliani, Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi della Città di Torino

Chiara Agostini, Ricercatrice di Percorsi di Secondo Welfare

Daniela Gregnanin, Responsabile missione Accelerare l'Innovazione della Compagnia di San Paolo



21 novembre 2025 - 18:30 | 21:00 - c/o Vol.To, via Giolitti 21 - Torino

L'IMPORTANZA DI FARE RETE TRA CHI PROGETTA

Tavoli di confronto gestiti dai soci APIS Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta

A seguire, aperitivo per i partecipanti

LA PARTECIPAZIONE AI TRE INCOTRI E' A TITOLO GRATUITO