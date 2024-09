A Mirafiori l'erba dei giardini di via Plava è sempre più verde e alta [FOTO]

L'estate sta finendo, come cantavano i Righeira, un anno se ne va ma i problemi restano. Specie quando si parla di erba alta e non tagliata nei giardini e nelle aree verdi di Mirafiori sud.

Da via Geymonat a via Plava

Alcuni giorni fa aveva sollevato la rabbia dei residenti le condizioni del prato vicino all'area giochi di via Geymonat, un prato in certi punti più simile ad una giungla, viste le dimensioni di alcuni arbusti. Per fortuna, nella seconda parte della settimana scorsa, i tecnici sono intervenuti per lo sfalcio e adesso l'erba appare simile a quella di un prato inglese.

Ad alcune centinaia di metri di distanza, però, la situazione è tutto tranne che allegra. Nei giardini di via Plava, quelli quasi all'incrocio con via Faccioli, ci sono ancora evidenti i segni del maltempo e della grandinata della vigilia di ferragosto, con un grosso ramo caduto che si trova a pochi passi da uno scivolo su cui giocano i bambini.

Erba alta e panchine 'nascoste'

Nella parte centrale l'erba non è troppo alta, ma nei pressi dell'ingresso e attorno ad alcune panchine la vegetazione è molto fitta, arrivando quasi a nasconderle.

Il presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi aveva garantito lo sfalcio con l'inizio del mese di settembre, la speranza è che in via Plava si arrivi alla svelta a riportare la situazione sotto controllo, intanto nel fine settimana alcuni incivili hanno anche pensando di lasciare cartacce, residui e rifiuti a terra nelle vicinanze della fontana del giardinetto, dimostrando di non avere alcun rispetto della cosa pubblica.