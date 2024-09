Autobus della linea 43 va a fuoco di fronte all'ospedale San Luigi: paura ma nessuna persona ferita

Attimi di paura nella mattina di oggi, lunedì 2 settembre, di fronte al San Luigi di Orbassano. Un autobus della linea 43 ha preso fuoco mentre si trovava alla fermata dell'ospedale, facendo sprigionare un'alta colonna di fumo nero visibile anche da lontano.

L'intervento dei Vigili del fuoco

Per fortuna sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Grugliasco Allamano e di Rivalta per domare il rogo.

Nessun ferito o intossicato

Tutte le persone che erano a bordo sono state fatte scendere in tempo dal conducente del bus: non sono mancati i momenti di paura ma per fortuna non si registrano feriti o intossicati.