Le 7 Aziende Italiane Più Attente al Benessere Naturale degli Animali Domestici

In Italia, diverse aziende si sono distinte per il loro impegno nella produzione di articoli dedicati agli animali domestici, con un focus particolare su ingredienti naturali, processi sostenibili e formulazioni che supportano la salute in modo olistico. Questa tendenza riflette una maggiore consapevolezza verso l'impatto ambientale e la ricerca di alternative più genuine rispetto ai prodotti convenzionali.

Il mercato del pet care sta evolvendo rapidamente, con una domanda sempre più forte di opzioni che vadano oltre la semplice nutrizione o l'igiene di base, abbracciando invece un concetto di benessere a 360 gradi. Dalla formulazione di mangimi con materie prime selezionate e prive di additivi artificiali, alla creazione di cosmetici a base vegetale, fino allo sviluppo di integratori naturali per esigenze specifiche, il panorama italiano offre eccellenze che meritano di essere conosciute. Queste aziende non solo si impegnano a fornire prodotti di alta qualità, ma spesso sposano anche filosofie etiche e sostenibili, contribuendo a un futuro migliore per gli animali e per il pianeta. Scopriamo insieme sette di queste realtà italiane che si distinguono per la loro attenzione al benessere naturale degli animali domestici.

1. Rimosvet

Rimosvet si posiziona all'avanguardia nel settore del benessere naturale animale, con un'offerta di prodotti che spaziano dalla cura delle lesioni cutanee alla nutrizione specifica per i cavalli. L'azienda si impegna a sviluppare soluzioni basate su ingredienti naturali, volte a sostenere la salute e la vitalità degli animali in modo armonioso e rispettoso della loro fisiologia. La filosofia di Rimosvet è incentrata sulla ricerca e sull'innovazione per proporre formulazioni efficaci e delicate, ideali per la gestione di diverse esigenze, dal piccolo acciacco quotidiano al supporto in fasi più delicate come la convalescenza. L'attenzione alla naturalità e alla qualità è un tratto distintivo che rende i loro prodotti una scelta apprezzata da chi cerca un approccio olistico al benessere del proprio animale.

2. Monge Natural Superpremium

Monge è un nome storico nel panorama italiano del pet food, e la sua linea Natural Superpremium testimonia un forte impegno verso l'alimentazione naturale e di alta qualità per cani e gatti. L'azienda si distingue per l'utilizzo di materie prime selezionate, con un'alta percentuale di carne fresca come primo ingrediente, e per l'assenza di coloranti artificiali, conservanti e OGM. La ricerca Made in Italy di Monge si concentra sulla creazione di ricette bilanciate e appetibili, arricchite con prebiotici naturali come gli XOS (Xylo-oligosaccaridi) per supportare la salute intestinale. Questo approccio garantisce un'alimentazione che rispetta le esigenze fisiologiche di cani e gatti di ogni taglia, età e stile di vita, contribuendo al loro benessere generale. La cura nella selezione degli ingredienti e l'attenzione alla digeribilità sono pilastri della loro offerta, rendendola una scelta affidabile per chi cerca un'alimentazione naturale e completa.

3. Natural Trainer

Natural Trainer è un altro brand italiano che ha fatto della naturalità e della funzionalità i suoi punti di forza nel settore dell'alimentazione per animali domestici. La loro gamma di prodotti per cani e gatti è formulata con ingredienti naturali e funzionali, selezionati per rispondere a specifiche esigenze nutrizionali. L'azienda si vanta di produrre alimenti 100% Made in Italy, privi di coloranti, conservanti e zuccheri aggiunti, con un focus su proteine di alta qualità e ingredienti di origine naturale. Che si tratti di supportare la digestione con estratti di ananas o di offrire un'alimentazione bilanciata per cuccioli o animali anziani, Natural Trainer mira a combinare scienza e natura per il benessere quotidiano dei pet. La varietà delle ricette, con diverse fonti proteiche come pollo, manzo o salmone, permette di trovare la soluzione più adatta a ogni animale.

4. Almo Nature

Almo Nature si distingue non solo per i suoi prodotti naturali di alta qualità, ma anche per un modello di filantropia unico al mondo. L'azienda, 100% di proprietà della Fondazione Capellino, destina tutti i suoi profitti a progetti per la difesa degli animali e la salvaguardia della biodiversità. Fin dal 2000, Almo Nature è stata pioniera nell'introdurre sul mercato alimenti per cani e gatti composti esclusivamente da ingredienti "HFC" (Human Food Chain), ovvero materie prime in origine idonee al consumo umano. Le loro ricette sono prive di ingredienti artificiali, conservanti chimici e OGM, garantendo un'alimentazione il più possibile vicina alle esigenze naturali dei pet. Con linee specifiche come HFC e Holistic, Almo Nature offre un'esperienza alimentare che unisce il rispetto per la natura alla cura per i nostri amici a quattro zampe, con un impegno etico che va ben oltre il prodotto stesso.

5. Officinalis

Officinalis è un'azienda agricola italiana certificata biologica che si dedica alla produzione di una vasta gamma di prodotti naturali per l'igiene, il benessere e persino l'alimentazione di cani, gatti e cavalli. La loro filosofia combina la saggezza della tradizione erboristica con le più recenti scoperte scientifiche, utilizzando erbe medicinali coltivate senza l'uso di sostanze chimiche. Dai prodotti per la cura del pelo e della pelle, arricchiti con essenze botaniche naturali, agli integratori alimentari e agli snack artigianali, Officinalis si impegna a fornire soluzioni sicure, naturali e di alta qualità. L'azienda offre anche linee dedicate ai cavalli, con gel lenitivi, argille e shampoo vegetali che supportano la salute e le prestazioni equine in modo naturale.

6. Naturina

Naturina è un'azienda italiana giovane ma con una missione chiara: nutrire cani e gatti esclusivamente con alimenti naturali di eccellente qualità. Il loro impegno si traduce nella selezione delle migliori materie prime presenti sul mercato, garantendo standard qualitativi elevatissimi e la massima sicurezza alimentare. Naturina si focalizza sulla funzionalità degli alimenti, creando ricette che non solo sono gustose ma contribuiscono attivamente alla salute e alla vitalità degli animali domestici. L'attenzione alla composizione, con formulazioni che rispondono alle diverse esigenze, anche con opzioni "Grain Free" e monoproteiche, posiziona Naturina tra le aziende che credono fermamente nel potere della natura per il benessere animale.

7. Linea 101

Linea 101 si distingue nel settore della cosmesi naturale per animali, offrendo una gamma di prodotti 100% naturali per la cura di cani, gatti e cavalli. L'azienda è specializzata in cosmetici di qualità professionale, che includono shampoo, spray e lozioni vegetali formulati per pulire, proteggere e nutrire il manto e la pelle dei pet senza l'uso di sostanze chimiche aggressive. La loro attenzione agli ingredienti di origine naturale risponde alla crescente domanda di soluzioni delicate e rispettose per la pelle sensibile degli animali. I prodotti Linea 101 sono pensati per l'uso quotidiano, dimostrando come sia possibile ottenere risultati eccellenti in termini di bellezza e igiene, affidandosi esclusivamente alla forza della natura.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.