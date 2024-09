La call per artisti e compagnie italiane e internazionali del Torino Fringe Festival

Da lunedì 2 settembre 2024 apre la call per artisti e compagnie italiane e internazionali per partecipare alla XIII edizione del Torino Fringe Festival, in programma dal 20 maggio al 1° giugno 2025.

Il Torino Fringe Festival è un festival multidisciplinare di arti performative che si svolge in luoghi con convenzionali e non prettamente teatrali, diventato una vetrina e un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il Teatro Off. Nato nel 2013 sulla scia dei grandi festival off europei, negli anni ha coinvolto oltre 350 compagnie nazionali e internazionali per più di 2.500 repliche in 75 spazi di Torino al chiuso e 40 all’aperto per un totale di oltre 150mila spettatori.

Il Festival ha da sempre posto le basi per migliorare la fruizione della cultura legata allo spettacolo dal vivo e per migliorare la qualità delle proposte artistiche nel panorama delle arti performative sviluppando un nuovo modo di fare cultura, caratterizzato dalla trasversalità rispetto ai generi culturali e ai linguaggi della creatività contemporanea. Per favorire la distribuzione degli spettacoli, dal 2019 ha preso il via il progetto Fringe in Rete: operatori culturali e direttori artistici provenienti da tutta Italia assistono agli spettacoli del Festival, partecipano a momenti di incontro con gli artisti e si impegnano a prendere accordi di circuitazione con le compagnie selezionate. Per il terzo anno consecutivo, inoltre, si conferma il Premio letterario Fringe per drammaturghi, destinato alle opere inedite di teatro in italiano, in collaborazione con la casa editrice SuiGeneris, che consiste nella pubblicazione cartacea e in formato ebook del testo, nel lancio e nella promozione del libro nelle librerie, online e durante le fiere di settore come il Salone Internazionale del Libro di Torino. LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al bando singoli artisti o compagnie, di qualunque nazionalità, con spettacoli in qualunque lingua, editi o inediti. Sono ammessi tutti i generi di spettacolo dal vivo prodotti da artisti e compagnie di professionisti, è esclusa la partecipazione alle produzioni amatoriali. Ogni artista/compagnia può proporre un’unica candidatura. Lo spettacolo proposto per il Festival non deve venire rappresentato nei comuni della Città Metropolitana di Torino nel periodo antecedente al Festival, ovvero a partire da gennaio 2025. La domanda di partecipazione è sul sito www.tofringe.it/call-2025-ita e dovrà essere inviata entro il 21 ottobre 2024. La direzione artistica del Festival opererà una selezione delle domande ricevute secondo criteri di valore artistico e di natura tecnico-logistica. A partire dal 25 novembre 2024 le compagnie/artisti selezionati saranno contattati per definire i dettagli della partecipazione.