"Ridateci l’ex asilo di via Pinelli”: i cittadini si mobilitano

Nel quartiere San Donato cresce la mobilitazione dei residenti per chiedere la riqualificazione dell’area abbandonata dell’ex asilo di via Pinelli 11, angolo via Bonzanigo. Uno spazio che un tempo accoglieva bambini e famiglie, ma che oggi è ridotto a un luogo in disuso e in degrado, con un impatto negativo sulla zona.

“Da anni attendiamo una riqualifcazione, nella speranza che si possa arrivare al punto. Sarebbe bello dare lo spazio ai cittadini”, spiega Christian, residente del quartiere e tra i promotori della raccolta firme disponibile su change.org.

La politica in campo

Anche il tema istituzionale è stato sollevato. “Abbiamo portato la questione in Circoscrizione e in Comune. Ringraziamo il Presidente per l’attenzione dimostrata, ma purtroppo l’area è in mano a una società privata. Speriamo che non venga lasciata abbandonata come spesso capita”, ha dichiarato Walter Caputo, consigliere di Forza Italia della Circoscrizione 4.

Il problema

Da anni lo stabile inutilizzato rappresenta non solo una ferita, ma anche un potenziale rischio per la sicurezza di chi vive o transita tra le vie del quartiere. Oltre al danno d’immagine, la situazione incide anche sul valore immobiliare delle case circostanti. Per questo i cittadini chiedono un intervento immediato, proponendo possibili soluzioni come un parco giochi, spazi verdi o aree di sosta.

La proposta e la petizione

L’obiettivo della raccolta firme è quello di sollecitare un tavolo di confronto tra istituzioni, residenti e proprietari dell’area per concordare un piano di recupero. La speranza è che, come già avvenuto in altri casi di rigenerazione urbana, anche via Pinelli possa trasformarsi da luogo di degrado a spazio condiviso e funzionale.

“È giunto il momento di restituire decoro e vivibilità a questa parte di San Donato - sottolineano i residenti -. Solo con l’impegno di tutti, istituzioni e cittadini, si potrà raggiungere un risultato concreto”.