Alpignano, completati i lavori alla stazione ferroviaria: più accessibile e connessa al territorio

Conclusi i lavori di riqualifica alla stazione ferroviaria di Alpignano da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per renderla accessibile a tutti e connessa al contesto urbano.

Questa mattina, alla presenza dei vertici dell’Amministrazione comunale, dei rappresentanti della Città Metropolitana di Torino e dei responsabili territoriali della Direzione Operativa Stazioni di RFI, sono state illustrate le principali attività svolte.

Nell’ottica di rendere le stazioni sempre più hub di connessione urbana è stata migliorata l’accessibilità attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e riqualificate le aree esterne con una serie di interventi: l’innalzamento dei marciapiedi di binari, secondo gli standard europei; l’inserimento di percorsi tattili, nuove rampe di accesso e collegamento con il parcheggio.

È stata, inoltre, inserita una barriera di sicurezza per mitigare e impedire il fenomeno di illeciti attraversamenti dei binari.

L’investimento complessivo degli interventi di RFI ammonta a 2,5 milioni di euro.