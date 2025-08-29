 / Centro

Centro | 29 agosto 2025, 15:24

Conclusi i lavori Gtt: traffico ripristinato tra corso Massimo D’Azeglio e corso Cairoli

Da lunedì torneranno attivi i varchi Ztl lungo via Rossini e via Accademia Albertina

(foto d'archivio)

(foto d'archivio)

Dalle ore 18 di oggi, venerdì 29 agosto, sarà riaperto al transito il viale centrale di corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra corso Massimo D'Azeglio e corso Cairoli. Si sono infatti conclusi i lavori di Gtt per il completo rinnovo dello scambio, della curva e del binario in corrispondenza dell’incrocio.

Gli interventi, avviati a fine giugno, rientrano nel piano di rinnovo della rete tranviaria cittadina, finalizzato a risanare e mettere in sicurezza tratti strategici di binario, riportando in esercizio linee oggi non percorribili e migliorando la qualità del servizio. Cantieri analoghi hanno interessato via Francesco Cigna (già concluso) e Rondò Rivella.

In corso Vittorio Emanuele, all’angolo con corso Massimo d’Azeglio, i lavori hanno riguardato il rinnovo dello scambio, della curva e del binario della linea 16. Prima della realizzazione della soletta in calcestruzzo armato è stato posato anche un materassino antivibrante, progettato per ridurre le vibrazioni prodotte dal passaggio dei tram e migliorare così il comfort per i residenti.

Da lunedì saranno nuovamente attivi i varchi di controllo agli ingressi Ztl lungo l'asse via Rossini - via Accademia Albertina, che erano stati disattivati all'avvio del cantiere per mitigare gli effetti sul traffico derivanti dalla chiusura del viale.

Comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium