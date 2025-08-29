Conclusi i lavori Gtt: traffico ripristinato tra corso Massimo D’Azeglio e corso Cairoli

Dalle ore 18 di oggi, venerdì 29 agosto, sarà riaperto al transito il viale centrale di corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra corso Massimo D'Azeglio e corso Cairoli. Si sono infatti conclusi i lavori di Gtt per il completo rinnovo dello scambio, della curva e del binario in corrispondenza dell’incrocio.

Gli interventi, avviati a fine giugno, rientrano nel piano di rinnovo della rete tranviaria cittadina, finalizzato a risanare e mettere in sicurezza tratti strategici di binario, riportando in esercizio linee oggi non percorribili e migliorando la qualità del servizio. Cantieri analoghi hanno interessato via Francesco Cigna (già concluso) e Rondò Rivella.

In corso Vittorio Emanuele, all’angolo con corso Massimo d’Azeglio, i lavori hanno riguardato il rinnovo dello scambio, della curva e del binario della linea 16. Prima della realizzazione della soletta in calcestruzzo armato è stato posato anche un materassino antivibrante, progettato per ridurre le vibrazioni prodotte dal passaggio dei tram e migliorare così il comfort per i residenti.

Da lunedì saranno nuovamente attivi i varchi di controllo agli ingressi Ztl lungo l'asse via Rossini - via Accademia Albertina, che erano stati disattivati all'avvio del cantiere per mitigare gli effetti sul traffico derivanti dalla chiusura del viale.