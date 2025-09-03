 / Attualità

Alghe e rifiuti accumulati: gli operai puliscono il fiume Po

Intervento davanti ai Murazzi: particolare attenzione alle piante infestanti

Dopo l'estate, ed in vista delle piogge autunnali, ha preso il via questa mattina un intervento di pulizia straordinaria del Po nei pressi del ponte della Gran Madre e dei Murazzi, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità del tratto urbano del fiume.

Rimosse alghe e rifiuti 

Nelle scorse ore gli operai dell' Amiat, a bordo di un gommone ed armati di rastrelli e retini, hanno rimosso - davanti alle Arcate lato "Gipo Farassino" - la vegetazione galleggiante e i rifiuti presenti in acqua. Materiale accumulatosi a causa della minore portata del fiume nei mesi estivi, determinata dalle alte temperature e dalle scarse precipitazioni. 

Nei prossimi giorni le operazioni si sono concentreranno nel tratto a valle del ponte della Gran Madre. Qui verranno rimossi i detriti e la spazzatura depositata nelle zone più in secca e difficili da raggiungere, subito dopo la diga Michelotti. 

Attenzione alle infestanti 

I tecnici supervisionano la pulizia prestando particolare attenzione alla presenza di specie vegetali infestanti, come la Elodea nuttallii, con l’obiettivo di rimuoverle in maniera corretta e contenerne la diffusione.

“Questo intervento di pulizia – sottolinea l’assessore alla Cura della città e ai Fiumi, Francesco Tresso – rappresenta un impegno concreto per prendersi cura del fiume Po, che è parte integrante del paesaggio e della vita cittadina".

Cinzia Gatti

