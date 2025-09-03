Barriera di Milano, scippano la collanina a una donna e scappano in monopattino: arrestati due ventenni per rapina

Due cittadini marocchini di 25 e 23 anni sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di rapina in concorso. Venerdì scorso, infatti, gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti in via Monterosa dove si era appena verificato il furto con strappo di una collana ai danni di una donna. Mentre camminava, la vittima era stata avvicinata alle spalle da un soggetto che dopo averla stretta alla gola, le aveva strappato la collana in oro. Impossessatosi del monile,il malvivente era scappato verso via Calvi, dove ad attenderlo c'era un complice a bordo di un monopattino. I due erano fuggiti in direzione di via Sempione.

Dopo aver soccorso la vittima e raccolto il suo racconto, i poliziotti hanno intercettato in corso Giulio Cesare due persone corrispondenti alla descrizione che aveva fatto la donna. Uno dei due veniva trovato in possesso di quasi 400 euro in contanti dei quali non sapeva fornire spiegazioni.