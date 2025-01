Tragedia a Porta Nuova, malore improvviso fatale a una conducente Gtt

Tragedia nella prima mattina di oggi, martedì 7 gennaio, nella zona di Porta Nuova. Un'autista donna di 55 anni ha perso la vita intorno al capolinea del 12 in corso Vittorio Emanuele II: la vittima è Valeria Piovano, cui è stato fatale un malore improvviso.

Inutile il trasporto in ospedale

I passeggeri e un collega hanno notato che la donna non stava bene, hanno subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo neppure l'intervento dei sanitari del 118 ha potuto qualcosa.

Trasportata all'ospedale in codice rosso, poco dopo è deceduta. Piovano non era sposata e non aveva figli, ai suoi cari si è stretta la Gtt, dopo aver saputo della tragica fine.

Canalis: "Condizioni di lavoro pesantissime"

"A detta dei sindacati", ha commentato la consigliera regionale del Pd, Monica Canalis, "richiama l’attenzione sulle pesantissime condizioni di lavoro degli autisti, che spesso hanno solo 8 ore di pausa tra un turno e l’altro. A novembre avevo presentato un emendamento alla variazione del bilancio 2024 della Regione, proponendo alla giunta Cirio l'approvazione di un contributo per finanziare un prestito d’onore sulle patenti: quelle base costano circa 4mila euro. L'obiettivo era quello di aumentare il numero degli autisti, fortemente ricercati dalle aziende pubbliche e private. Emendamento bocciato. Continueremo la nostra battaglia nel bilancio di previsione 2025, per Valeria e per i suoi colleghi".