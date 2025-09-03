L'egittologo Zahi Hawass al Museo Egizio per presentare il suo libro "L'uomo con il cappello"

L'egittologo Zahi Hawass arriva al Museo Egizio di Torino lunedì 8 settemebre alle ore 18 per presentare la sua prima autobiografia "L'uomo con il cappello".

Figura di spicco internazionale nella divulgazione e della ricerca sull’Antico Egitto, il professore sarà ospite dell'Egizio per raccontare per la prima vollta la sua vita, le scoperte, le sfide

affrontate e i successi conquistati in decenni di carriera.



Nato in una piccola città egiziana e cresciuto in una famiglia modesta, Zahi Hawass non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventato il simbolo mondiale dell’archeologia egiziana.

Tutto è iniziato da un consiglio semplice ma potente ricevuto dal padre: “Non mettere il dito tra i denti di nessuno.” Un’espressione forte, che Hawass ha trasformato in una vera regola di vita: non lasciarsi mai mettere i piedi in testa e non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Il libro ripercorre la sua carriera, dagli studi in Egitto e negli Stati Uniti, agli incarichi ufficiali nel suo Paese; dagli scavi leggendari nella Valle dei Re alle apparizioni nei grandi documentari internazionali.



