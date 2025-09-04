Centro di Incontro Ponderano, completato l’intervento di ripristino

È stato completato l’intervento di ripristino al centro di Incontro Ponderano e nell’area circostante della stessa via Ponderano (zona spogliatoi), riportando decoro a uno spazio considerato punto di riferimento sociale per Madonna di Campagna.

A esprimere soddisfazione è il vicepresidente della Circoscrizione 5 e coordinatore dei Centri di Incontro, Antonio Cuzzilla, che sottolinea come la denuncia condivisa nei mesi scorsi insieme alla capogruppo di Forza Italia-Udc, Simona Borrelli, abbia trovato finalmente riscontro.

“Abbiamo restituito agli anziani un po’ di rispetto, e questo per noi è un risultato importante - dichiara Cuzzilla -. I centri d'incontro sono luoghi da vivere e da curare, rappresentano un fondamentale veicolo socio-culturale per la comunità”.

Un ringraziamento è stato rivolto anche al presidente Angelo Notarnicola, che ha contribuito alle segnalazioni portate avanti nel tempo, e ai tecnici intervenuti nell’area. "Il ripristino - commenta anche il presidente del centro civico, Alfredo Correnti -, è una risposta concreta che ridà dignità a uno spazio pubblico spesso al centro delle richieste dei cittadini".