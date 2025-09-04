Wiki Loves Monuments Piemonte: torna il concorso fotografico per valorizzare il patrimonio italiano

Si apre oggi la nuova edizione di Wiki Loves Monuments Piemonte, capitolo locale di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico organizzato ogni anno dai volontari di Wikimedia Italia. L’iniziativa coinvolge fotografi professionisti e amatoriali con l’obiettivo di documentare il patrimonio e la bellezza italiana su Wikimedia Commons, Wikipedia e i progetti fratelli.

Inaugurato nel 2015, il concorso regionale viene riproposto anche nel 2016 e 2017. Dopo una pausa di 4 anni, torna attivo nel 2022 per poi giungere oggi alla sua settima edizione. Grazie ai partecipanti al concorso e ai volontari dei progetti collaborativi, l’edizione piemontese ha raccolto, nelle sue passate edizioni, oltre 7.400 scatti.

Protagonisti del concorso saranno quest’anno edifici pubblici e luoghi della memoria. Dai luoghi ad uso collettivo (scuole, biblioteche, municipi, teatri) a quelli che custodiscono il ricordo condiviso di eventi e figure storiche (cimiteri, sacrari, monumenti commemorativi), le immagini raccolte andranno ad arricchire l’enciclopedia online e a favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo. Per questa ragione, l’edizione di quest’anno è organizzata in collaborazione con FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e con il patrocinio di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Saranno assegnati 8 premi principali, 5 dedicati al concorso generale e 3 dedicati al tema di quest’anno, “Edifici pubblici e luoghi della memoria”, cui si aggiunge un premio per la miglior fotografia scattata a un edificio/monumento orfano, ossia privo di immagini sull’app di Wiki Loves Monuments.

Sviluppata da Wikimedia Italia, nel 2025 la web-app del concorso è stata ulteriormente ottimizzata. Con un design completo e intuitivo, la mappa interattiva permette agli utenti di cercare i monumenti partecipanti al concorso, visualizzando anche il numero di foto già presenti, per poi caricarne le immagini. L’app si basa sulle mappe libere di OpenStreetMap e rielabora dati di Wikidata e Wikimedia Commons. È realizzata con software libero open source, quindi disponibile, modificabile e migliorabile da chiunque.

Inoltre, durante questa edizione di Wiki Loves Monuments Piemonte, verranno organizzate delle passeggiate fotografiche alla scoperta del patrimonio culturale e artistico della regione, in collaborazione con i circoli fotografici locali o con i comuni. La partecipazione alle “wikigite” è gratuita e aperta a tutti, dedicata a coloro che, macchina fotografica alla mano, vorranno riscoprire e documentare le città.

Una visita guidata è stata anche organizzata in occasione dell’editathon del 27 settembre, presso il Museo del Risorgimento di Torino. È possibile trovare maggiori dettagli alla pagina ufficiale dell’editathon.

Come partecipare

Il concorso si svolge interamente online, in contemporanea in tutto il mondo, fino al 30 settembre. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti: coloro che vorranno partecipare potranno farlo gratuitamente, caricando le proprie foto tramite la web-app. È inoltre possibile consultare il regolamento sul sito di Wikimedia Italia.

La giuria selezionerà 8 immagini vincitrici per il concorso regionale. Automaticamente tutte le immagini caricate dagli utenti parteciperanno anche al concorso nazionale e, se premiate, rappresenteranno l'Italia nella classifica internazionale del concorso. Tutte le informazioni sul concorso internazionale e i premi in palio sono disponibili su www.wikilovesmonuments.org, mentre quelle per il concorso italiano sono disponibili sul sito di Wikimedia Italia.