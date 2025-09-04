“Radici per futuri incerti”: a Torino una mostra per ricordare Edoardo Di Mauro

Torino celebra la memoria e l’eredità culturale del critico d’arte Edoardo Di Mauro, figura centrale della scena artistica torinese e nazionale, con la mostra collettiva “Radici per futuri incerti”.

L’esposizione, curata da Elena Radovix e organizzata dalla nascente associazione Archivio Di Mauro Aps - fondata da Barbara Bordon Di Mauro - sarà inaugurata il 12 settembre 2025 presso Aura Studio. L’evento si aprirà con un vernissage dalle 18 alle 20.30, che prevede anche un’asta benefica: il ricavato sosterrà lo sviluppo e la crescita dell’Archivio dedicato a Di Mauro.

Le opere non aggiudicate entreranno a far parte della Collezione Di Mauro, dando così vita a un nucleo permanente che testimonia la continuità del suo impegno culturale.

La mostra resterà aperta su appuntamento dal 13 al 17 settembre e sarà poi inclusa nel programma di Exhibi.To, in calendario dal 18 al 20 settembre. A chiudere il percorso sarà il finissage del 20 settembre, dalle ore 16 alle 21.

“Radici per futuri incerti” si annuncia non solo come un omaggio a un intellettuale che ha lasciato un segno profondo nella vita culturale di Torino, ma anche come un momento di riflessione collettiva sul ruolo dell’arte e della memoria in un presente incerto e in continua trasformazione.