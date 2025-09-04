Premio Ernesto Ferrero: 1200 copie di libri della case editrici vincitrici a 20 realtà culturali

È aperta fino al 22 settembre la call pubblica rivolta alle realtà italiane impegnate nella promozione della lettura, per ricevere in dono una selezione di libri pubblicati dalle case editrici vincitrici della prima edizione del Premio Ernesto Ferrero – Fondazione CRT.

Istituito quest’anno dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dalla alla Fondazione CRT per valorizzare l’editoria libraria – anima dell’industria culturale –, il Premio Ernesto Ferrero - Fondazione CRT riconosce le scelte editoriali più innovative, coraggiose e significative tra quelle presentate ogni anno al Salone del Libro.

I tre editori vincitori della prima edizione sono stati premiati a maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino: Tamu, Sabìr Editore ed Edizioni Henry Beyle.

Ora, circa 1.200 copie di libri pubblicati dalle tre case editrici vincitrici saranno distribuite gratuitamente a 20 realtà attive sul territorio nazionale, selezionate tramite la call pubblica.

Chi si può candidare?

Possono candidarsi realtà formali o informali che lavorano sulla promozione del libro e della lettura, come enti, associazioni e fondazioni, scuole, biblioteche, gruppi di lettura, ospedali, istituti penitenziari, residenze per anziani, case del quartiere, spazi di protagonismo, circoli e altre tipologie di organizzazione.

Come partecipare?

I partecipanti dovranno inviare un documento della lunghezza di una cartella editoriale (1800 battute spazi inclusi), per descrivere come verranno usati i libri in caso di vincita della call. Le proposte potranno essere tra le più varie, spaziando da incontri pubblici a book party, da riunioni di gruppi di lettura a momenti di letture condivise, da giochi letterari a gare di lettura, senza limiti alla fantasia. Per candidarsi, è necessario compilare il form online presente sul sito salonelibro.it, entro il 22 settembre alle ore 12, descrivendo in dettaglio il progetto di promozione della lettura che prevede l’utilizzo dei libri donati. Link diretto alla form della call: https://salonelibroself.wufoo.com/forms/premio-ernesto-ferrerofondazione-crt/

Le realtà vincitrici saranno annunciate durante la conferenza stampa di Book Pride sabato 25 settembre a Palazzo Ducale di Genova alle ore 11 e saranno premiate venerdì 3 ottobre alle ore 17, sempre a Book Pride, manifestazione dedicata all’editoria Indipendente, curata dal Salone Internazionale del Libro di Torino.

Per info: info@salonelibro.it